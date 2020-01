Il disastro del Segesta Jet, a Messina numerosi eventi per commemorare i 4 marinai scomparsi

A distanza di 13 anni dal tragico incidente avvenuto nelle acque dello Stretto a seguito della collisione tra il mezzo veloce Segesta Jet e la nave porta container Susan Borchard in cui persero la vita Sebastiano Mafodda, Marcello Sposito, Palmiro Lauro e Domenico Zona, i quattro marinai saranno ricordati oggi pomeriggio nel corso di una serie di eventi.

Alle 15:30 la cerimonia di lancio in mare della corona di alloro nel punto esatto della collisione, seguirà alle 16:30 la santa messa in suffragio dei quattro marinai nella chiesa di San Nicolò all'arcivescovado e alle 17:40 un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai quattro marinai nel piazzale della stazione marittima di Messina dove alle 17:54, il momento esatto della collisione, verrà deposta una corona d'alloro e contestualmente le unità navali presente in porto suoneranno le loro sirene omaggio ai quattro marinai scomparsi.

© Riproduzione riservata