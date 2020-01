La frana di Montecroci a Barcellona, danni stimati: subito i lavori

Saranno necessari oltre 70mila euro per gli interventi di rimozione della coltre di fango che ha ricoperto la nuova arteria che conduce al monastero dei Basiliani e per mettere in sicurezza la parte della collina interessata dal movimento franoso che ha provocato lo smottamento del terrapieno su cui poggiava la strada di accesso all'arena Montecroci.

La stima del costo degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi interessati dallo smottamento provocato dalla conduttura del troppo pieno del serbatoio centrale dell'acquedotto di Montecroci, è stata fatta dai dirigenti del Settore da cui dipende il Servizio idrico integrato, ing. Carmelo Perdichizzi, e dal suo collega del Settore gestione edilizia pubblica e del territorio, ing. Gaetano Schirò.

