Mafia dei Nebrodi, Antoci: grazie agli inquirenti, il nostro lavoro è servito

«Grazie di cuore al Procuratore Maurizio De Lucia e ai suoi sostituti, ai Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Messina e alla Guardia di Finanza di Messina. L’operazione di oggi evidenzia in modo chiaro il contesto in cui ci siamo mossi in questi anni mettendo il luce le motivazioni per le quali la mafia, attraverso quel terribile attentato, voleva fermarmi». Lo dice l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, commentando l’operazione antimafia della dda di Messina.

«Nonostante la consapevolezza che, con questa ulteriore ed imponente operazione, l’odio e il rancore contro di me cresceranno ancora di più, è comunque tanta la felicità che provo oggi nel vedere che il nostro lavoro serva al Paese e alla lotta alla mafia», conclude.

