E’ stata inaugurata a Messina la sede del consolato del Kazakhstan per la regione Sicilia. L’ambasciatore kazaco in Italia, Sergey Nurtayev, insieme con il console per la Sicilia, Alessandro Arborio Mella hanno inaugurato il consolato di Messina sotto lo sguardo attento di autorità ed amici.

L’ambasciatore ha ribadito l’amicizia che lega il nostro paese al Kazakhstan e spiegato di aver scelto Messina come sede del consolato per la sua posizione strategica. L’ambasciatore ha anche sottolineato che ci sono molti settori tra cui si possono sviluppare sinergie tra i due paesi: cultura, turismo ed agricoltura.

A breve saranno istituiti dei voli diretti per il Kazakhstan.

