Messina, cinghiali in via Salita Ogliastri davanti alle abitazioni: panico tra i residenti

Panico stamattina tra i residenti di via Salita Ogliastri a Messina che, uscendo di casa per recarsi al lavoro o a scuola, si sono trovati davanti ben tre cinghiali di grossa taglia che camminavano nei pressi delle automobili parcheggiate. Un gruppo di ragazzini che erano appena usciti per andare a scuola e alcuni lavoratori che dovevano recarsi in ufficio hanno atteso spaventati all’interno di un cancello che gli animali si spostassero.

Probabilmente si tratta di alcuni dei tanti esemplari che ormai da mesi si trovano nell’area del forte Ogliastri e nelle zone limitrofe. Ultimamente, anche a causa di sacchi della spazzatura lasciata per strada negli spazi in cui fino a poco tempo fa si trovavano i cassonetti oltre che di soggetti che gli forniscono cibo nei pressi di viale giostra, scendono sempre più in basso proprio davanti alle abitazioni, limitando drasticamente le abitudini dei condomini.

In particolare nelle ore serali in cui può risultare più difficile notare i cinghiali appartati nei pressi delle automobili. E così anche rientrare a casa o uscire per buttare la spazzatura diventa motivo di seria preoccupazione, soprattutto per donne e giovani.

La situazione è ormai di vera emergenza e urge un intervento immediato. I residenti chiedono un pronto interessamento del sindaco Cateno De Luca.

