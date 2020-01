Blitz di mafia con 94 arresti, così Bontempo Scavo e Batanesi si spartivano i Nebrodi

«A Tortorici sarebbero da intercettare gli alberi e l’aria stessa». Con queste poche e semplici parole il gip Salvatore Mastroeni sintetizza alla perfezione qual è il contesto in cui si muove e agisce la mafia dei Nebrodi.

Un territorio - analizza la Gazzetta del Sud in edicola - in mano a due gruppi criminali, i Batanesi e i Bontempo Scavo, «distinti ma con grandi recenti sintonie», protagonisti di una convivenza non di rado forzata, rappresentando due facce della stessa medaglia, l’organizzazione mafiosa tortoriciana. È uno degli elementi che emerge dall’operazione “Nebrodi”, che ieri ha portato a 94 arresti.

Una convivenza che passa anche da momenti di tensione sedati a fatica, che si evolve e che trova la chiusura del cerchio proprio nella spartizione del territorio e della “torta” dei fondi comunitari per l’agricoltura.

Blitz con 94 arresti sui Nebrodi, così la "Terza mafia" aveva preso il sopravvento - Nomi e foto Antonio Faranda Calogero Barbagiovanni Carmelo Barbagiovanni Davide Faranda Gaetano Faranda Gianluca Faranda Gino Bontempo Giuseppe Condipodero Marchetta Giuseppe Marino Gammazza Mirko Talamo Salvatore Aurelio Faranda Salvatore Costanzo Zammataro (classe 82) Sebastiano Bontempo (classe 69) Sebastiano Bontempo (classe 72) Sebastiano Conti Mica Vincenzo Galati Giordano (classe 69)

La divisione del territorio è chirurgica: il feudo dei Bontempo Scavo comprende i comuni di Alcara Li Fusi, Caronia, Cesarò, Frazzanò, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Patti, Raccuja, San Marco D’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica di Vittoria; le “bandierine” dei Batanesi sono piazzate ad Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Castell’Umberto, Ficarra, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mirto, Montagnareale, Naso Piraino, San Fratello, San Teodoro, Sant’Agata Militello, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici e Ucria.

