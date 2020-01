Ecco come cambia piazza Cairoli a Messina: progetto in appalto entro febbraio

I soldi sono sempre quelli, il progetto, quello, no. Nuova vita per piazza Cairoli per la quale si profila un restyling significativo che arriverà con 13 anni di ritardo.

La giunta comunale ha infatti approvato il nuovo progetto esecutivo con il quale Messina potrà spendere i soldi che dal 2007 sono a disposizione per questi lavori. Rispetto al programma originario, però, sparisce la rotatoria che avrebbe dominato lo spazio.

Scartabellando fra i conti del Comune, il sindaco De Luca e il suo vice Mondello, hanno tirato fuori questo finanziamento da 617.000 euro della Regione per le tre grandi città dell'isola che prevedeva interventi nelle zone limitrofe, nel caso di Messina, al tram, o comunque a grandi mezzi di trasporto.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

