Potatura alberi a Messina, tram sospesi e divieti di sosta: ecco dove e quando

La direzione generale di Atm Messina ha disposto per domani, sabato 18, dalle ore 7 alle 17, la parzializzazione con sospensione del servizio tranviario nella tratta compresa tra le vie Lucania e Don Luigi Orione, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di potatura alberi.

Nella rimanente tratta tranviaria compresa tra la fermata Repubblica e il capolinea Museo il servizio sarà regolare. L’Azienda predisporrà un servizio sostitutivo con autobus Linea 28, oltre il servizio di Linea 1 Shuttle 100, per limitare i disagi all’utenza.

Anche il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha adottato limitazioni viarie in un tratto di viale San Martino per agevolare l’attività di potatura e sostituzione di alcune essenze arboree nelle aiuole spartitraffico in adiacenza alla rete tranviaria.

Pertanto sempre domani, sabato 18, dalle ore 7 alle 17, vigeranno i divieti di sosta e transito veicolare nella complanare lato monte di viale San Martino, tra le vie Lucania e Don Luigi Orione. Sarà inoltre interdetto il transito veicolare nella carreggiata centrale di viale San Martino, tra le vie Lucania e Salandra.

