Cassazione, annullata con rinvio la condanna per gli imprenditori Bonaffini e Chiofalo

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a tre anni di reclusione ciascuno per Sarino e Angelo Bonaffini e Gaetano Chiofalo e la confisca della Pesca Azzurra srl e della C & B immobiliare di Messina.

La parola passa adesso ai giudici della Corte d’Appello di Reggio Calabria. La Corte d’Appello di Messina aveva deciso la prescrizione delle condanne inflitte in primo grado ai tre imputati e decretato la confisca delle due società per il reato di intestazione fittizia di beni, in modo da evitare il sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. I tre sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Carlo Autru Ryolo e Nino Favazzo.

