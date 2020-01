Messina, denunciato ambulante abusivo col reddito di cittadinanza

«Le minacce aumentano ma noi non ci fermiamo!». Il sindaco di Messina Cateno De Luca afferma chiaramente sulla sua pagina Facebook che nessuno potrà ostacolare l'attività amministrativa e i controlli effettuati dalla polizia municipale finalizzati al rispetto della legge.

Il riferimento è a una attività portata a termine dagli agenti della polizia locale ieri mattina. Hanno eseguito sequestri di frutta e verdura per circa 500 chilogrammi, posti in vendita abusivamente. Sono stati sanzionati perché privi di autorizzazione sanitaria e per carenze documentali. Non solo: un venditore non in regola risultava essere percettore di reddito di cittadinanza.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE