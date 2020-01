Spacciatori col reddito di cittadinanza, un arresto e una denuncia nel Ragusano

Spacciatori col reddito di cittadinanza a Ragusa. Due persone sono state scoperte a Vittoria, nella provincia iblea, dalla guardia di finanza.

I due sono stati trovati in possesso di circa 47 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano. S.L. e F.V., sono stati fermati nella tarda serata dai finanzieri a bordo di un’autovettura priva di assicurazione e condotta da F.V. risultato, tra l’altro, gravato da provvedimento di sospensione della patente.

I finanzieri sono intervenuti mentre era in atto la cessione, ad un occasionale acquirente, di circa 4 grammi di cocaina contenuta all’interno di un involucro termosaldato, del valore di 250 euro.

Al riguardo, si evidenzia che lo stupefacente sequestrato è stato rinvenuto nelle mani di S.L., il quale era in possesso anche di 590 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare eseguita presso le abitazioni dei fermati ha consentito di rinvenire e sottoporre conseguentemente a sequestro altri 43 grammi di cocaina, abilmente occultati da S.L. all’interno di un beauty case nascosto in una cesta per la biancheria, nonché 550 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio della droga.

Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno consentito, quindi, di rilevare che i fermati, formalmente disoccupati, percepivano dallo scorso anno il sostegno economico del reddito di cittadinanza.

Sulla base delle evidenze investigative raccolte e conformemente alle indicazioni fornite dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, il principale indagato, S.L., è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. presso la sua abitazione, mentre per l’altro soggetto, ritenuto fiancheggiatore, è scattata la denuncia a piede libero.

I fatti accertati sono stati altresì segnalati al competente ufficio dell’Inps, che ha già provveduto alla revoca del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario S.L., mentre nei confronti di F.V. sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti volti a verificare i presupposti per il mantenimento del citato sostegno economico.

