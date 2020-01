Uniti per Gratteri, anche Catania a sostegno del procuratore di Catanzaro

Uniti per Gratteri. Anche Catania si mobilita a sostegno del procuratore di Catanzaro. Per non abbassare la guardia contro le mafie un presidio organizzato tramite il passaparola si è tenuto questa mattina in piazza Università a Catania.

L'evento è stato lanciato, principalmente attraverso Facebook, da due cittadini, Anna Lisa Urzì e Santo Musumeci. A chi ha preso parte al presidio è stato chiesto dagli organizzatori come elemento dimostrativo di portare un libro e non bandiere.

"Dobbiamo essere grati a Nicola Gratteri - è stato affermato - e non abbassare la guardia”. Alla manifestazione ha preso parte anche la federazione sociale Usb Catania.

© Riproduzione riservata