Uomo trovato morto a Torrenova, nel Messinese. L’uomo, un 58enne, era in località Rizzo con amici per una battuta di caccia e ha trascorso la notte insieme a loro in un casolare.

Probabilmente è stato colto da un infarto. Indagini dei carabinieri per accertare le reali cause del decesso e fugare quindi ogni ragionevole dubbio.

