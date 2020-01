Alleanza mafiosa fra Catania e Trapani: ordinanza per 23, sequestro da 20 milioni

Un'alleanza mafiosa tra gruppi di Catania e del Trapanese legati alla cosca Mazzei è al centro dell'inchiesta "Sciroccco" della Dda etnea che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 indagati: 10 in carcere, cinque agli arresti domiciliari e otto misure interdittiva.

Sequestrati beni per 20 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito da carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catania e da militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza.

Anche false fatture per 100 milioni, dietro l'asse di mafia Catania-Trapani: nomi e foto degli arrestati Francesco Burzotta Salvatore Giannone Sergio Leonardi Alessandro Lizzoli Luciano Lo Re Pietro Lo Re Claudio Loria Sergio Minnella Carmelo Munzone Carmelo Pantalena Massimiliano Ponturo Angelo Privitera Bernardo Toscano

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere e mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, impiego di beni di provenienza illecita, falso in atto pubblico, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili.

Il gip ha contestato l'aggravante del metodo mafioso per agevolare il clan Mazzei.

