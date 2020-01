Case D'Arrigo a Messina, ruspe in azione il 27 gennaio

Ora c'è anche la data e un orario. Il primo ambito del risanamento dove s'interverrà, in questo inizio 2020, sarà quello delle Case d'Arrigo. Lo si è capito da tempo ma ora Palazzo Zanca ha anche concordato il giorno in cui le ruspe entreranno in azione per abbattere le costruzioni.

L'appuntamento è per lunedì 27 gennaio alle 11,30. Una giornata importante sia per il cantiere della nuova via Don Blasco sia per il capitolo della riqualificazione di Messina.

Ad un mese esatto dalla consegna delle chiavi delle nuove abitazioni in vari punti della città ai 30 nuclei familiari che abitano in questo gruppo di casette tra via Salandra e via Maregrosso, arriva l'intervento per la demolizione della quale si occuperà la Medil di Benevento che sta realizzando la via don Blasco.

