Mafia dei Nebrodi, raffica di interrogatori: sentiti i 48 indagati in carcere

Conclusi gli interrogatori dei 48 indagati in carcere, alcuni sentiti per rogatoria in vari centri della Sicilia, e gran parte dei quali avvalsisi della facoltà di non rispondere, è iniziato ieri il giro delle comparizioni dei 46 ai domiciliari nell'ambito della maxi operazione “Nebrodi”.

Il blitz, lo ricordiamo, condotto da carabinieri e Guardia di finanza nell'indagine coordinata dalla Dda di Messina, all'alba di mercoledì ha portato all'esecuzione di 94 misure cautelari ed il sequestro di 151 imprese, per contestazioni di diverso tipo ai vari indagati: si va dall'associazione per delinquere di stampo mafioso, al danneggiamento seguito da incendio, dall'uso di sigilli e strumenti contraffatti al falso in atto pubblico, dal trasferimento fraudolento di valori, all'estorsione, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita.

