Incidente a Fiumedinisi, anziano precipita con l'auto per 30 metri: è grave

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente in cui, ieri pomeriggio, è rimasto coinvolto un anziano di Fiumedinisi.

L'uomo, F. S., le sue generalità, 81 anni, stava transitando al volante della sua utilitaria, una Fiat “Panda”, lungo una strada di campagna in contrada Richisi, quando, poco prima delle 17.30, ha perso il controllo del veicolo su un tratto in discesa, sembrerebbe per un errore alla guida che lo ha portato a premere sul pedale dell'acceleratore anziché su quello del freno, ed è precipitato in una scarpata per circa 30 metri.

L'auto si è ribaltata più volte, subendo gravi danni tra cui la rottura del parabrezza, del lunotto e dei finestrini, e si fermata solo dopo aver sbattuto contro un albero, mentre l'anziano è stato sbalzato fuori sul terreno.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE