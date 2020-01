Sigilli ad una discarica abusiva di rifiuti nel Messinese, denunciate cinque persone

Inquinamento ambientale: sigilli a una discarica abusiva e denunciano 5 persone nel Messinese. I carabinieri di San Marco D’Alunzio e di Sant'Agata di Militello hanno denunciato, in stato di libertà, cinque persone, tutte residenti nel comune di San Marco d’Alunzio, ritenute responsabili di violazioni delle normative in materia ambientale ed urbanistica, sottoponendo a sequestro un’area di 2500 metri quadri, con alcuni fabbricati abusivi.

I militari in un terreno di proprietà privata sito in località Sant'Antonio di San Marco d’Alunzio, hanno notato la presenza di alcune piccole strutture edili, alcuni veicoli parcheggiati, in cattivo stato di conservazione, e numerose bombole di gas gpl.

