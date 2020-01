Messina, perdono lavoro e casa: madre e figlia dormono in auto e occupano una scuola

Amalia, 60 anni, è la mamma. Giusy, 30, la figlia. La prima ha perso il lavoro precario che aveva, la seconda è disoccupata. Sfrattate da casa, per l'impossibilità di pagare l'affitto, hanno dormito in auto, quindi sono state ospitate da alcuni familiari, poi di nuovo in situazioni di fortuna, sulla spiaggia.

E mercoledì sera si sono recate davanti al Comune per trascorrere in macchina la notte, proprio mentre si discuteva del “Cambio di passo”. Storie di ordinario disagio sociale e di povertà. Storie che diventano terreno di scontro politico-amministrativo.

Il caso è esploso dopo il duro botta e risposta tra il consigliere Alessandro Russo, che ha denunciato la vicenda, e l'assessore ai Servizi sociali Alessandra Calafiore, che gli ha risposto per le rime. In mezzo l'intervento dell'Unione inquilini.

