Risanamento a Messina, tornano le ruspe: si demoliscono le Case D'Arrigo

A Messina c'è un “Cambio di passo” diventato oggetto di un (francamente sterile) dibattito politico che si sta prolungando da giorni nell'aula consiliare e c'è un “cambio di passo” che si cerca di imprimere nei fatti, con segni visibili e atti concreti sul territorio.

Il primo atto concreto a cui facciamo riferimento riguarda il risanamento: alle 11,30 di lunedì prossimo torneranno finalmente in azione le ruspe, ferme da troppo tempo sul fronte della lotta al degrado socio-urbanistico.

Andranno giù le “Case D'Arrigo” che non sono nate come baracche ma sono costruzioni fatiscenti, dove per decenni hanno vissuto in condizioni di assoluta precarietà.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE