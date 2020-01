Messina, morto l'anziano rimasto intossicato nell'incendio di Capodanno a Paradiso

Ha avuto una coda tragica l'incendio di inizio anno, in una palazzina di Paradiso. Alcuni giorni dopo il grave fatto di cronaca, una delle persone rimaste intossicate è deceduta.

Niente da fare per un pensionato, l'ottantottenne di origini cosentine Antonio Mazziotti, residente in uno degli appartamenti raggiunti dal fumo nero come la pece che si è sprigionato dall'alloggio andato in fiamme, situato al piano terra.

Insieme alla moglie, una ottantunenne, era stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Papardo, in quanto avevano inalato monossido di carbonio.

“Veleno” soprattutto nei polmoni dell'uomo, giunto in gravi condizioni nel nosocomio della zona nord, intubato e più volte rianimato, come si evince dalla denuncia contro ignoti presentata dal figlio negli uffici della Sezione volanti.

