Viabilità in tilt al villaggio di Bisconte, residenti bloccano gli accessi con i cassonetti

L'esasperazione ha portato all'esplosione della protesta di alcuni residenti di Bisconte a Messina, che ieri, intorno alle 15,30, hanno ribaltato i cassonetti al centro della carreggiata, di fatto ostacolando l'accesso al villaggio. Oltre ai rifiuti, transenne e oggetti vari per sbarrare al transito via Caltanissetta, la parte più alta di via Direzione Artiglieria e via Polveriera.

Il blocco stradale, effettuato come gesto dimostrativo, è stato posto in essere come segnale di insofferenza rispetto a una viabilità in tilt da circa 20 giorni, dipendente dall'inizio dei lavori relativi alla messa in sicurezza e sistemazione del torrente. Un'opera attesa da tempo ma che, per la predisposizione dei primi interventi, sta creando parecchi disagi a chi vive nella zona.

