Incidente sulla Messina-Catania, muore un motociclista

Un motociclista ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto sull'autostrada A18dir "Diramazione di Catania", dove il traffico è rallentato in direzione della Tangenziale. Lo rende noto Anas spiegando che le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni l'uomo sulla moto si è schiantato contro la barriera di protezione.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

