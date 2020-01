Messina, allarme a Maregrosso: le onde devastano il sito di raccolta detriti

Attenzione: c'è un nuovo allarme inquinamento sulla costa più bella e devastata. Il mare, ovvero la natura, non fa più sconti a Messina dopo i tanti errori al limite del disastro accumulati per troppi decenni sul litorale di Maregrosso.

Le onde delle ultime settimane hanno colpito e in parte divelto dal suo terrapieno il sito per l'accumulo e il compattamento degli inerti che per decenni è stato autorizzato in riva al mare della vecchia via Don Blasco, e che solo da qualche anno è stato finalmente disattivato, visto l'obbligo di porre fine a questa folle “terrazza” pendente sopra un litorale che fu meraviglioso, e che tutti i Messinesi vogliono sia ripulito e valorizzato.

