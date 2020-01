Molestò una bimba sulla spiaggia di Mili Marina, condanna definitiva per un 28enne

Diventa definitiva, la condanna, per il 28enne messinese Marco Bombara, per il caso degli abusi sessuali su una bimba di dodici anni avvenuto sulla spiaggia di Mili Marina. E si tratta della condanna decisa nel gennaio del 2019 in regime di giudizio abbreviato dal gup Maria Militello, a 2 anni e 8 mesi di reclusione e poi confermata dalla Corte d'appello il 25 settembre del 2019.

La terza sezione penale della Cassazione, ultimo grado di giudizio, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso che aveva presentato il suo difensore, l'avvocato Carlo Autru Ryolo, rendendo quindi definitiva la pena.

