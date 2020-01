Giornalista di Agrigento morta di malaria, disposta l'autopsia

Il pubblico ministero Elenia Manno ha disposto l’autopsia sul corpo di Loredana Guida, la giornalista e insegnante di 44 anni morta, a causa di una malaria non diagnostica, nelle notte fra lunedì e martedì.

Il procuratore Luigi Patronaggio e il suo vice Salvatore Vella, che coordinano l’attività inquirente e hanno delegato i carabinieri per interrogare i familiari, hanno disposto gli accertamenti sulla salma (con la presenza di un infettivologo) in seguito alle denunce degli stessi che, assistiti dall’avvocato Daniela Posante, hanno denunciato ritardi e negligenze nell’operato dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Loredana Guida, dopo essere andata in ospedale con la febbre a 40, avrebbe comunicato ai medici di essere tornata da una vacanza in Nigeria. La circostanza, però, non avrebbe fatto scattare alcuna successiva indagine diagnostica specifica tanto che era tornata a casa, entrando in coma cinque giorni più tardi.

