Messina, dal 2 febbraio al via il piano definitivo delle linee bus Atm: tutte le novità

In esecuzione del Piano definitivo delle linee bus Atm a Messina e come deliberato dalla Commissione orari e turni, da febbraio saranno attivate modifiche al Programma di Esercizio aziendale.

Da domenica 2 febbraio la linea 1 (Shuttle 100) domenicale/festivo e festivo ridotto, in andata e ritorno, effettuerà il percorso uguale a quello in vigore nei giorni feriali: all’andata, dall’Ortopedico Ganzirri proseguirà verso la rotonda di Granatari, a destra la Statua di Padre Pio, via Circuito e capolinea, in prossimità del ritrovo La Lumachina; al ritorno, da via Circuito in direzione sud verso la SP 46, a destra via Lago Grande, sino al rifornimento Esso, a sinistra via Consolare Pompea e percorso regolare con transito da via Pola. Le linee 2/3 (Altolia – Pezzolo); 4/5 (S. Stefano Briga – Mili S. Pietro); 6/7 (Tipoldo – Zafferia); 8/9 (S. Filippo Superiore – S. Filippo Inferiore – S. Lucia); e 10/12 (S. Giovannello – Bordonaro) nel percorso di ritorno, arrivati in via La Farina, svolteranno a sinistra in via V. Veneto, effettuando il transito da Provinciale in direzione sud – nord, proseguendo a destra su viale San Martino, a destra via San Cosimo, a sinistra piazza Dante Alighieri (corsia preferenziale), a destra viale San Martino, a destra viale Europa, a sinistra via La Farina con arrivo alla Stazione Centrale (Cavallotti).

La linea 18/19 (San Michele – via Ogliastri) effettuerà alcune corse in andata attraversando da viale Giostra via Ogliastri, Salita Tremonti, rotatoria Ritiro (Amam), a destra viale Giostra e San Michele (capolinea Chiesa). Relativamente all’esercizio feriale, da sabato 1 febbraio la linea 3 (Pezzolo), nel percorso di ritorno da via Marco Polo prosegurà a destra in via del Carmine (andata e ritorno), a destra via Marco Polo (Contesse), via Taormina e ZIR (capolinea); la linea 13 (Messina Due), in andata prolungherà il percorso sulla via G. Pilli alto (I.C. La Pira – Gentiluomo), a sinistra via A. Amico, a destra via T. Fazello e percorso regolare.

La linea 24 (Cavallotti – Papardo – Sperone, via Panoramica), per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettuerà il transito da Serri e da contrada Badessa con la corsa in andata e non più con quella di ritorno, comportando lievi variazioni nell’orario.

