A Messina la "rivoluzione del sorriso" della comunità Bordonaro grazie a padre Severino

Un viaggio all'interno della comunità Bordonaro a Messina, nell'universo che ruota intorno alla chiesa Santa Maria delle Grazie. In una pagina speciale, la “rivoluzione del sorriso” portata avanti da padre Severino, che in poco più di un anno ha risanato le fratture sociali ponendo le basi per il rilancio di una realtà più viva che mai.

La Messa “partecipata”, l'oratorio, il Comitato che si occupa di organizzare tanti eventi i quali impegnano giovani, anziani, bambini, coppie, famiglie. L'attenzione per i detenuti e un sogno...un impegno sociale nel segno della comunità, del vivere assieme. Un mondo che domani troverà spazio in edicola nell'edizione siciliana del nostro giornale.

