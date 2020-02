Messina, studenti Itet Tomasi di Lampedusa "adottano" il castello Gallego

L’itet Tomasi di Lampedusa di Messina, diretto dalla professoressa Antonietta Emanuele, già da qualche anno ha aderito al progetto “Tutti insieme", per conoscere al meglio il territorio e le istituzioni. Il progetto è stato esteso all’istituto comprensivo “Marconi”, che ha aggregato anche le scuole di Alcara e Militello.

Un primo incontro per presentare il progetto, “La scuola adotta un monumento”, inserito a cura dell’Itet da alcuni anni nell’Atlante nazionale dei monumenti adottati dalle scuole, si è tenuto nel castello Gallego. Gli studenti insieme ad alcuni componenti dell’associazione santagatese “Liberi di Volare”, sono stati accolti dall’assessore comunale alla cultura, Antonio Scurria, che ha manifestato apprezzamento per l’importante attività di inclusione, grazie alla quale la disabilità non è vissuta come un limite, ma come un’occasione di accrescimento personale reciproco.

Le docenti Elisa Gumina dell’itet e Giusy Sciotto del “Marconi”, hanno illustrato il progetto che ha consentito ad un gruppo di studenti del tecnico, nel ruolo di tutor in affiancamento agli alunni disabili, di sviluppare competenze interdisciplinari per un miglior inserimento nel mondo del lavoro. La docente del “Tomasi”, Carolina Gaglione ha guidato gli 80 studenti per una visita del monumento, fornendo informazioni storico-culturali.

I docenti dell’Itet hanno espresso l’intenzione di mettere a disposizione del Comune il video promozionale e la guida turistica sul castello realizzata dagli alunni dell’indirizzo turistico per la distribuzione ai cittadini.

Al successo hanno contribuito i docenti dell’Itet, Elisa Gumina, Letizia Marotta, Mirella Bongiovanni, Elia Alioto, Masina Gambadauro, Teresa Carrara, Francesco Pidalà, Giuseppe Gatto, Sabrina Gallà, Leo Pidalà, Giuseppe Castrovinci, Doriana Gorgone, Rossana Saladino e del “ Marconi”, Giusy Sciotto, Rosalia Rausa, Elisa Spallino, Katia Giacoppo, Michelangelo Calcagno, Nino Saccone.

