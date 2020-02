Montagne di rifiuti al mercato ortofrutticolo di Nasari, l'incubo dei residenti

Montagne di rifiuti non rimossi e accatastati nel interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Un incubo per i residenti di Nasari, che si è riproposto in tutta la sua drammaticità. Promesse politiche non mantenute.

Infatti, oltre alla mancata rimozione quotidiana dei rifiuti prodotti dagli operatori, non sono state installate le telecamere. Ai commercianti non sono stati nemmeno consegnati i previsti contenitori nei quali conferire i rifiuti.

