Psicosi Coronavirus, a Furci Siculo vendute 600 mascherine in due giorni

"In due giorni abbiamo venduto più di seicento mascherine. E la ressa continua. Anche i fornitori sono rimasti all'asciutto e non sappiamo più come fronteggiare questa continua richiesta". Il dott. Danilo Arena, titolare della farmacia “Schultze” nel centro storico di Furci Siculo, ha fatto capire che da qualche giorno c'è un vero e proprio assalto nei suoi locali di gente che cerca delle mascherine di protezione che coprano il naso e la bocca, per proteggersi dal Coronavirus che già in Italia ha fatto registrare due casi.

"Le mascherine - ha spiegato ancora Arena - devono essere a triplice strato, come quelle dei chirurghi".

