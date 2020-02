Palermo, assalto armato ad un portavalori: rapinatori in fuga

Assalto a un portavalori questa mattina nel quartiere Zen, a Palermo, dove le guardie giurate sono state sorprese da quattro o cinque banditi mentre consegnavano all’ufficio postale una sacca contenente denaro.

Il colpo è stato messo a segno in via Luigi Einaudi. Erano le 9 quando due guardie giurate sono state sorprese e immobilizzate dai malviventi. In pochi minuti è scoppiato il caos e i rapinatori sono riusciti a scappare con un bottino di circa 40 mila euro. Indaga la polizia.

© Riproduzione riservata