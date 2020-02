Santa Teresa di Riva, raid in un'abitazione: picchiati due fratelli

Violenta aggressione nella serata di ieri in un'abitazione di Santa Teresa di Riva. Intorno alle 22.30 in un alloggio al piano terra di via Savoca, nel quartiere di Cantidati, si è consumato un vero e proprio agguato ai danni dei residenti.

Improvvisamente sono giunte tre o quattro persone, tra cui un uomo di corporatura robusta e alcune donne, che una volta riusciti ad introdursi all'interno, non è chiaro se forzando la porta o dopo essersela fatta aprire dai proprietari, hanno messo in atto l'assalto: l'uomo, sembrerebbe si tratti di un 27enne di Nizza di Sicilia, si è scagliato in particolare su due fratelli di 41 e 51 anni, colpendoli con violenza alla testa e al volto.

