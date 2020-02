Violenza sulle donne, due arresti a Francavilla e Torregrotta

Ancora violenze contro le donne. Due arresti nel Messinese. I carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne dopo la richiesta di aiuto della moglie che ha denunciato il marito il quale peraltro si era recato anche presso la caserma per costringerla a non dire nulla.

Ricostruite le ripetute minacce di morte e percosse, già da ottobre 2019; vittima anche il figlio maggiorenne della coppia. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre di Catania in attesa del rito direttissimo. Convalidato l’arresto.

Altro arresto dei carabinieri a Torregrotta: in carcere è finito un 35enne per lesioni personali e danneggiamento nei confronti della madre. I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta sul numero unico di emergenza 112, sorprendendo l’uomo intento a scardinare il portone per accedere nell’abitazione della madre che nel recente passato lo aveva denunciato ai carabinieri di Fondachello Valdina per una serie di maltrattamenti finalizzati a ottenere somme di denaro.

