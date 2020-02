Messina, scoperto pescivendolo con pensione di inabilità e reddito di cittadinanza

Titolare di una pensione di inabilità e nello stesso tempo pescivendolo in un grande supermercato. È quanto scoperto dalla Sezione di pg della polizia municipale di Messina, che ha fatto scattare accertamenti e sanzioni sul pensionato e su chi gli ha consentito di lavorare in nero come addetto al reparto pescheria.

L'attività è il risultato dei controlli messi a punto dalla polizia locale nell'ambito di un'intesa con l'Inps per il contrasto al lavoro nero. Sono in corso anche altri accertamenti nei mercati e tra gli ambulanti per verificare la percezione indebita del reddito di cittadinanza.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE