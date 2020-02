Lavori sul viadotto Camaro, divieti di sosta e strade chiuse per un mese a Messina

Modifiche alla viabilità a partire dal weekend a Messina. Infatti, per consentire al Consorzio per le Autostrade Siciliane l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza del viadotto Camaro sono stati adottati provvedimenti viari da venerdì 7 sino al 4 marzo prossimo. Inoltre, altre modifiche sono state adottate per ripristinare i marciapiedi in varie zone della città.

Innanzitutto, da venerdì 7 a mercoledì 12, durante la fascia oraria 8.45-17.45, in via Comunale Camaro (complanare lato nord di via della Marina Russa), per un tratto di 100 metri al disotto del viadotto autostradale Camaro, vigeranno i divieti di sosta su entrambi i lati e di transito veicolare per semicarreggiata.

La circolazione sarà consentita a senso unico alternato (regolamentato con la collocazione di idonea segnaletica e con l’ausilio di movieri) nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà impegnata dall’esecuzione degli interventi. Vigerà inoltre il limite di velocità di 20 km/h, mentre il transito pedonale sul marciapiede sarà deviato con idonea segnaletica sul lato non interessato dai lavori.

Da giovedì 13 a mercoledì 19, sarà istituito, sempre nella fascia oraria 8.45-17.45, in via della Marina Russa, carreggiata nord senso di marcia mare-monte, per un tratto di 100 metri al disotto del viadotto autostradale Camaro, il divieto di transito veicolare per semicarreggiata ed il limite di velocità di 20 km/h, consentendo la circolazione nella semicarreggita che di volta in volta non sarà impegnata dai lavori; mentre da giovedì 20 a mercoledì 26, il medesimo divieto di transito vigerà nella carreggiata sud, sempre di via della Marina Russa.

Infine, da giovedì 27 al 4 marzo, sono stati disposti i divieti di sosta e di transito in via Comunale Camaro (complanare lato sud di via della Marina Russa), per un tratto di 100 metri al disotto del viadotto autostradale Camaro. La circolazione sarà consentita a senso unico alternato (regolamentato con la collocazione di idonea segnaletica e con l’ausilio di movieri) nella semicarreggiata non impegnata dall’esecuzione degli interventi. Il transito dei veicoli in direzione di marcia mare-monte dovrà attestarsi a valle del viadotto Camaro e sarà regolamentato dal Corpo dei Vigili Urbani. Vigerà anche il limite di velocità di 20 km/h e il transito pedonale sul marciapiede sarà deviato con idonea segnaletica sul lato non interessato dai lavori.

Infine, per consentire interventi di eliminazione di ceppaie e di ripristino dei marciapiedi, sono stati adottati provvedimenti viari, che saranno in vigore nella fascia oraria 6-17. Pertanto sino a lunedì 17, sarà vietata la sosta per singoli tratti di intervento giornaliero su entrambi i lati di via A. Saffi, tra via C. Battisti e viale San Martino. I lavori dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15.

