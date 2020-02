Messina, esercitazione di protezione civile in galleria Giardini: chiude tratto della A18

Venerdì mattina si svolgerà uan straordinaria esercitazione di protezione civile all'interno della galleria Giardini sull'autostrada A18.

Ad organizzarla la prefettura nell'ambito delle iniziative da tempo avviate per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. L'evento servirà per testare il livello di risposta delle strutture operative tecniche e sanitarie chiamate ad intervenire.

Verrà simulato - in un tratto in questo momento non aperto al traffico - un incidente in galleria con il coinvolgimento di 5 autovetture e con feriti incastrati all'interno.

Per garantire l'ottimale svolgimento della esercitazione sarà chiuso lo svincolo autostradale di Giardini Naxos in entrata direzione Messina per tre ore, dalle 9 alle 12 e quindi gli automobilisti dovranno usare i caselli d'ingresso di Fiumefreddo o Taormina.

