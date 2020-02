Messina, separato in Italia si risposa a Santo Domingo: assolto dal reato di bigamia

Si separa dalla moglie, tempo dopo vola a Cuba e a Santo Domingo per una vacanza, si innamora di una donna del luogo e la sposa. Tornato in Italia, dopo due anni dal secondo matrimonio, si “accorge” di essere bigamo: separato dalla prima moglie e sposato con la seconda.

È la singolare storia di un cinquantasettenne di Messina che ha dovuto affrontare anche un processo. È il 2012, dopo la separazione dalla prima moglie, l'uomo decide di fare un viaggio all'estero. Il destino o il desiderio di rifarsi una vita favoriscono nuovi incontri, proprio a Santo Domingo conosce una donna e scoppia l'amore.

In particolare era accusato di bigamia in quanto pur essendo legato da un matrimonio avente effetti civili in Italia contraeva un matrimonio all'estero chiedendo poi la trascrizione in Italia.

