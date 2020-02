Scafo con caratteri arabi trovato sulla spiaggia antistante il lungomare di Brolo

Un piccolo scafo in legno di colore azzurro con l'iscrizione in vernice nera di una matricola con quattro numeri ed alcuni caratteri arabi è stato rinvenuto ieri pomeriggio sulla spiaggia antistante il lungomare Luigi Rizzo di Brolo. La barca, trascinata a riva dai marosi che in queste ore stanno sferzando le coste tirreniche, è stata notata capovolta sulla battigia brolese e quindi trasportata a riva.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri della locale stazione e gli uomini dell'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Agata Militello, con il personale del Locamare di Capo d'Orlando, che hanno provveduto al recupero del natante per le verifiche del caso.

