Tentata rapina, in tarda mattinata, in via Garibaldi a Messina. Un malvivente, intorno alle 12.30, ha preso di mira la filiale del Monte dei Paschi di Siena.

L’assalto non si è però concretizzato, a causa del tempestivo intervento di una Volante della polizia. Necessario anche l’intervento di una ambulanza del 118 per un malore di una persona che in quel momento di trovava nell’istituto di credito.

