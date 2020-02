Guasto all'impianto elettrico, incendio in un garage a Santa Teresa di Riva

Un malfunzionamento all’impianto elettrico ha provocato un incendio in un deposito-garage di Santa Teresa di Riva nella notte tra venerdì e sabato. Le fiamme sono divampate a mezzanotte e mezza in un locale sulla via Agrumaria, nel quartiere Sacra Famiglia, e hanno interessato un cortile e alcune strutture chiuse.

Ad evitare il peggio sono stati i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Letojanni dopo la segnalazione di un passante: i pompieri si sono introdotti nel cortile e hanno domato il rogo, che si era sviluppato in particolare su una tettoia in legno e lamiera ma rischiava di estendersi ad un piccolo locale chiuso adibito a garage, al cui interno vi era un veicolo, oltre che sulla copertura esterna nel cortile di un edificio adiacente dove erano parcheggiate alcune auto.

Sul posto sono giunti la Polizia municipale e i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina. Le fiamme hanno distrutto parti in legno e annerito lastre di copertura in lamiera e altri oggetti presenti nel deposito ma i danni sarebbero potuti essere ingenti se non si fosse intervenuto in tempo.

