L'approdo per gli aliscafi è fuori uso da due mesi, Ginostra insorge

Una ordinanza di somma urgenza per il ripristino dell'approdo aliscafi di Ginostra, spazzato via dalla mareggiata del 14 dicembre. Ci sta lavorando il vicesindaco di Lipari, Gaetano Orto, che, in questo momento, per via della visita istituzionale del sindaco Marco Giorgianni in Australia, è a capo dell'amministrazione comunale.

Una “somma urgenza” che, al di là dell'impegno e della buona volontà del vicesindaco, stride decisamente con i quasi due mesi trascorsi dall'evento.

