Incidente a Messina, donna travolta da un'auto in viale Annunziata: in prognosi riservata

Incidente a Messina nel tardo pomeriggio di ieri. Il sinistro è avvenuto sul viale Annunziata, davanti a Villa Luce, intorno alle 18.3o quando poco più a monte della rotatoria con la via Consolare Pompea, una Fiat 600 condotta da un anziano di anni 86 ha investito una donna di 42 anni.

In un primo momento, era stata trasportata dal 118 all’ospedale Papardo, ma poco dopo si è reso necessario il trasferimento al reparto di neurochirurgia del Policlinico Gaetano Martino in prognosi riservata.

Secondo i primi accertamenti, il conducente non procedeva a velocità sostenuta, ma la donna è caduta pesantemente sull'asfalto e ha riportato un trauma cranico con emorragia interna. La 42enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.

