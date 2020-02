36enne ferito all'addome da un colpo di fucile nel Catanese, indaga la polizia

Un uomo di 36 anni, Gregorio Signorelli, è stato ferito all’addome mentre si trovava in campagna, in contrada Arcimusa, tra Palagonia e Lentini, nel Catanese. L’episodio è avvenuto intorno all’una della scorsa notte.

Signorelli è stato investito da una fucilata a pallini. Le sue condizioni sono gravi, ed è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile. Tra le ipotesi, quella che il ferimento possa essere maturato nell’ambente della criminalità dedita ai furti in campagna.

Signorelli ha precedenti penali per reati contro il patrimonio. In quella zona, così come in molte aree agrumicole della piana di Catania, recentemente sono stati intensificati i controlli per reprimere i furti nelle filiere degli agrumi e dei prodotti orticoli dopo l’interessamento del prefetto di Catania Claudio Sammartino.

