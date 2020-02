Divieti di sosta per lavori sulle strade, ecco tutte le vie di Messina interessate

Lavori in corso e divieti di sosta, ecco come cambierà Messina nelle prossime settimane. Dalle 19 di stasera alle 6 di domani e dalle 19 di domani alle 6 di mercoledì, sarà vietata la sosta sul lato ovest della carreggiata ovest di via La Farina, tra via Cannizzaro e viale Europa.

Dalle 19 di domani alle 6 di mercoledì e dalle 19 di mercoledì alle 6 di giovedì, il divieto insisterà sul lato est di via La Farina, sempre tra via Cannizzaro e viale Europa. Il provvedimento viario è stato adottato per consentire interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale.

Sino a venerdì 28 invece vigerà il divieto di sosta 0-24 sul lato valle di via Jaci, per un tratto di 45 metri a nord dell’intersezione con via Santa Maria dell’Arco. Le limitazioni sono state disposte per consentire l’esecuzione di lavori di pronto intervento e messa in sicurezza delle strade comunali e relative pertinenze nell’area centro-nord del Comune di Messina.

Infine, per consentire all’Amam l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata di sostituzione di due condotte fognarie nelle vie San Liberale e Palermo, sono stati adottati altri provvedimenti viari. Pertanto domani. dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via San Liberale per un tratto di 50 metri antistante i numeri civici dal 4 all’8; mercoledì, sempre dalle 8.30 alle 16.30, il divieto interesserà entrambi i lati di via Palermo per un tratto di 30 metri antistante i numeri civici dal 446 al 458.

© Riproduzione riservata