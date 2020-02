Movida a Sant'Agata, nel fine settimana sei denunce per droga e guida in stato di ebrezza

Sei persone denunciate e 5 segnalate alla prefettura di Messina per uso di droga. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri di Sant’Agata di Militello. Controllati molti giovani che partecipano alla “movida”.

Un 30enne è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Patti per detenzione ai fini di spaccio di droga per essere stato sorpreso con circa 13 grammi di marijuana. Un 36enne fermato alla guida di un veicolo con patente sospesa. Stessa sorte per un uomo di 39 anni per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale e per un giovane di 19 anni fermato in stato di ebrezza (ritirata anche la patente).

Denunciati anche un 45enne e un 23enne per rifiuto dell’accertamento dell’uso di droga.

Altre cinque persone, di età compresa tra i 17 ed i 40 anni, sono state segnalate alla prefettura come assuntori di droga, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana detenute per uso personale, con il sequestro di 18 grammi complessivi di droga.

