Discoteca "pericolosa" a Monforte San Giorgio, sospesa l'attività

È stato notificato dai poliziotti del commissariato di Milazzo il decreto di sospensione dell’attività di trattenimenti danzanti, emesso dal questore di Messina Vito Calvino, a carico di una discoteca di Monforte San Giorgio.

Il provvedimento è scaturito dai controlli amministrativi effettuati lo scorso 2 febbraio dagli agenti del commissariato e dai militari della Guardia di finanza. In quella circostanza sono state riscontrate diverse irregolarità, che creavano grave e concreto pericolo per l’incolumità degli spettatori. Al momento del controllo, erano mille i clienti che si trovavano nel locale, a fronte dei 576 consentiti. Peraltro, dei mille presenti, 300 erano sul soppalco che sovrasta la pista da ballo.

Riscontrata anche l’assenza di personale qualificato abilitato alla manutenzione degli impianti di sicurezza, come prescritto dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Disposta dunque la sospensione della relativa licenza nonchè la chiusura per 8 giorni del locale, con il preciso scopo di prevenire situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

