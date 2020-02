Incidente a Mirto, auto investe una mucca: ferito il conducente

Scontro auto-mucca quest'oggi all’alba, fortunatamente senza gravi conseguenze, al bivio di Due Fiumare, in prossimità della “Mare Monti” che conduce a Tortorici ma in territorio di Mirto, in località Cammà.

Una Fiat Punto, che viaggiava in direzione monte-mare, ha impattato violentemente contro una mucca che transitava sulla strada in quel momento. Il conducente della vettura è rimasto lievemente ferito nello scontro ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello dove è stato medicato per alcune ferite riportate al volto e ad un braccio.

L’animale non ha avuto conseguenze. Sul posto, per eseguire i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mirto ed una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata Militello

© Riproduzione riservata