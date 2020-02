Messina, approvato il Piano di indagini preliminari della Zona Falcata

Via libera al Piano di Indagini preliminari della Zona Falcata. La fumata bianca è arrivata in occasione della Conferenza dei servizi convocata dal dirigente Francesco Lo Cascio dell'Ufficio regionale Bonifiche, alla quale hanno preso parte tutti gli attori principali e di supporto alla grande operazione di risanamento di una delle aree più belle ma allo stesso tempo inquinate della città.

In prima fila, ovviamente, Autorità di sistema portuale dello Stretto e Università degli Studi di Messina. Una scommessa da vincere, per il presente ma soprattutto in ottica futura.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE