Razzismo, 20enne picchiato in centro a Palermo: identificati 4 aggressori minorenni

Sarebbero quattro minorenni i componenti della gang che ha pestato a sangue un giovane senegalese, Kande Boubacar, 20 anni, in pieno centro a Palermo. L’aggressione a sfondo razziale è avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Cavour, a due passi dal Teatro Massimo. Gli investigatori del commissariato Palermo Centro della polizia di Stato hanno, da subito, visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Il giovane - che ha riferito di essere stato insultato con frasi del tipo «negro di me...», mentre lo colpivano con calci e pugni - è riuscito a sottrarsi al pestaggio grazie all’intervento di due palermitani che passavano in quel momento e che sono stati sentiti dalla polizia.

Il gruppo di assalitori era composto da una decina di persone, tra cui anche un maggiorenne il cui ruolo sarebbe al momento marginale. Le indagini - che proseguono per individuare altri soggetti coinvolti - sono coordinate dalla procura dei minorenni.

